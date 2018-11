Milinkovic-Savic, fratelli contro: l'emozione ha la meglio

© foto di www.imagephotoagency.it

Era lo scontro più atteso della famiglia Milinkovic-Savic. I due fratelli Sergej e Vanja contro, nel palcoscenico della Serie A. Il portiere ha scontato giusto in tempo la squalifica rimediata per il cartellino rosso ottenuto contro la Roma. Sergej probabilmente avrà avuto qualche indicazione in merito da Simone Inzaghi, che di derby in famiglia contro il fratello Filippo ne ha giocati. Evidentemente non è bastato e l'emozione ha preso il sopravvento dei due. Vanja nei primi minuti ha commesso due gravi errori, un passaggio a Lulic che ha portato Caicedo a sfiorare il gol e un'uscita a vuoto non sfruttata da Patric. A fare il resto quattro reti al passivo, che potevano per la verità essere di più se lo stesso Vanja non ci metteva una pezza. Sergej non è entrato nel tabellino e non ha infierito, pur avendo avuto un paio di grosse occasioni davanti al fratello. L'emozione fa brutti scherzi anche a un giocatore valutato oltre 100 milioni. E in fondo va bene così quando come compagno di squadra hai Ciro Immobile. La Lazio vince 4-1, il derby finisce con un sostanziale pari: 5,5 a entrambi.