Milinkovic-Savic incanta con la Serbia: "Con lui è magia". Promossi Kolarov e Djuricic

vedi letture

Sergej Milinkovic-Savic è stato protagonista della sfida contro la Turchia, pareggiata 2-2. Altro gol per il centrocampista, che chiude la due settimane internazionale con tre marcature in due partite. Stampa serba in estasi per SMS: 7.5 è il voto che prende da Mozzart Sport: "È come se da lui fosse partito un getto di magia. Numero uno: domina nel gioco aereo, che dà al gioco della Serbia una nuova dimensione. A volte può essere irritante ma con lui qualcosa può sempre succedere".Milinkovic ha poi commentato la prestazione con rete su Instagram: "Per qualcuno è solo un gioco. Non per me". Promossi anche gli altri "italiani" di Serbia: molto bene Kolarov, Djuricic e Lazovic, che meritano un 7 in pagella. 6.5 per Milenkovic, 6 per Vlahovic e Lukic.