Milinkovic-Savic: "Non pensavo potessimo essere così in alto, ma non pensiamo allo Scudetto"

"Non pensavo potessimo essere così in alto, però pian pian abbiamo alzato il livello di crescita cambiando la mentalità. Sentiamo nominare la parola scudetto, ma non ci pensiamo troppo. Se saremo vicini a fine stagione ci proveremo, ma non è un obbligo: per noi conta arrivare in zona Champions. Ovviamente saremo contenti in caso di arrivo al primo posto". Parole e pensieri di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a due giorni dalla sfida contro l'Inter. "Loro sono forti, hanno tanti grandi nomi. Giocano bene, hanno vinto un derby che gli ha dato forza. Noi giochiamo in casa, dal primo minuto dobbiamo essere cattivi. Speriamo non finisca come due anni fa".