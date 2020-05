Milinkovic-Savic, prigioniero della sua valutazione. Mister 100 milioni rinnova con Lotito

Sergej Milinkovic-Savic assomiglia un po' alla bella di Siviglia: tutti lo vorrebbero nella propria squadra, poi è sempre difficile acquistarlo. In particolare Antonio Conte, nelle ultime settimane, lo ha chiesto alla sua dirigenza, ben sapendo che trattare con Claudio Lotito è tutt'altro che semplice. Il cartellino con il prezzo per andare via c'è e non c'è, perché se da una parte la valutazione è di 100 milioni - forse fuori realtà dopo la crisi dovuta al Coronavirus - dall'altra l'operazione sarebbe al ribasso secondo il presidente della Lazio.

IL RINNOVO A 4 MILIONI - Manca solo l'ufficialità, ma l'accordo c'è da tempo. Perché Tare, nel solito happening delle coppe europee a Montecarlo, aveva stilato una tabella di marcia per Milinkovic-Savic. Il prolungamento del contratto era quasi certo, il ritocco verso l'alto anche: il serbo va a prendere come Ciro Immobile, intorno a 4 milioni l'anno, diventando il più pagato della rosa biancoceleste. A questo punto il sentiero appare tracciato. A meno di una proposta fuori dalle righe quest'estate, tra Real Madrid o Manchester United o Paris Saint Germain, per infischiarsene del fair play finanziario, altrimenti è destinato a rimanere.

NO A CONTROPARTITE - Anche perché la Lazio non ha intenzione di accettare alcuni scambi per cercare di abbassare la valutazione di Milinkovic-Savic. E poi la crescita esponenziale della squadra fa sognare anche per i prossimi anni. "Non siamo destinati a scomparire", ha detto Tare nei giorni scorsi. Questo significa che l'iea è quella di mantenere il blocco che, appena prima del Coronavirus, sembrava lanciatissimo verso un finale di campionato da protagonista assoluto.