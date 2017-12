Milinkovic-Savic torna decisivo: un colosso a servizio di Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Non si scopre certo oggi Sergej Milinkovic-Savic. Già l'anno scorso era riuscito a dimostrare il proprio valore in una stagione ampiamente superiore alla media, ma è nel corso di questo campionato che sta confermando tutte le attese. Il giocatore serbo è una vera e propria guida per la mediana biancoceleste ed è un centrocampista che tutta Europa invidia al buon Simone Inzaghi. Contro la Sampdoria, ha suonato la carica col la rete del pareggio per poi servire il raddoppio a Caicedo, una prestazione sugli scudi che mostra una volta di più, tutte le qualità di uno dei colossi della nostra Serie A. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo con un bel 7,5 in pagella: "Bello a vedersi ma finalmente anche decisivo". Il Corriere della Sera gli concede addirittura un 8, mentre il 7,5 de Il Messaggero è così giustificato: "Quando si scalda entra nel vivo del gioco, firma il pareggio da vero rapace dell'area di rigore". Infine TMW lo valuta da 7: "Con un colpo di genio manda in porta Luis Alberto, si realizza con il gol del pareggio e con l'assist decisivo per la vittoria".

I voti:

Il Corriere della Sera 8

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Il Messaggero 7,5

Tuttomercatoweb 7