Milinkovic-Savic via dalla Lazio? Tare: "Solo se arriverà un'offerta adeguata per tutti"

"Il rapporto che il ragazzo ha con la Lazio non morirà mai, è un legame molto forte cresciuto negli anni". A parlare è Igli Tare, direttore sportivo della Lazio che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "Dall'altro lato, la situazione va vista e rivista, anche i suoi desideri. Ogni situazione sarà valutata nel momento opportuno senza alcuna pressione e per il bene di entrambe le parti. Se ci sarà un'offerta che accontenterà società e giocatore verrà presa in considerazione, altrimenti tutti saranno felici di andare avanti insieme. Valutazione? Io non sono bravo, ma è un giocatore di prima fascia".

