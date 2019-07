Milinkovic verso Manchester, parte il domino che può liberare Pogba

© foto di Federico Gaetano

Pagare moneta, vedere cammello. Quando si parla di Lazio, il motto di Claudio Lotito dev’essere sempre impresso negli occhi e nella mente. È un discorso che vale per tutti, a maggior ragione per Sergej Milinkovic-Savic: il patron biancocelesti ha assicurato di essere disponibile a liberare il centrocampista serbo, ma non è altrettanto disposto a fare sconti. Per questo, dire che SMS è sempre più vicino al Manchester United presuppone che i Red Devils, al di là dell’accordo col calciatore, siano disponibili a mettere sul piatto i 100 milioni chiesti dalla Lazio, senza sconti e senza alternative. Detto questo, resta un dato di fatto.

Kezman a Manchester. Ieri il suo agente, l’ex bomber serbo, è volato in Inghilterra. L’intesa è dietro l’angolo, l’accelerata dell’entourage di Sergej deriva anche dalla necessità di allontanare le mire di Jorge Mendes, ma al momento il Manchester United è in vantaggio su tutti. Più della Juventus, più del PSG. Ci sarà da trattare con Lotito: non una cosa semplice. Ma in Premier League i soldi non mancano, e poi l’arrivo di Milinkovic a Manchester servirebbe alla società di Solskjaer per risolvere un’altra faccenda intricata.

Il futuro di Paul Pogba. Con il serbo in casa, lo United potrebbe finalmente dare il via a un piccolo domino fatto da due tessere, due centrocampisti tra i più forti in circolazione. In sostanza, liberare il francese che non ha certo fatto mistero di voler cambiare aria. Anche qui, il discorso resta molto simile: per sedersi al tavolo vanno esaudite le richieste del club inglese, più trattabili ma fino a un certo punto. 200 milioni sono tantissimi, troppi, sotto i 150 sarà difficile scendere. Ragion per cui, in questo momento, la Juventus è indietro rispetto al Real Madrid, l’altra grande pretendente al Polpo. Entrambe, peraltro, sono abbastanza incartate con le rispettive cessioni eccellenti: i bianconeri, anche ipotizzando che Pogba sia un sogno percorribile, devono sfoltire il centrocampo (Khedira e Matuidi) come pure realizzare un grande incasso (Cancelo resta il primo indiziato, Douglas Costa in seconda battuta, Dybala al momento non è considerato in uscita ma non si sa mai). Il Real, viceversa, ha da risolvere il futuro di James Rodriguez e alleggerirsi di un contratto pesantissimo come quello di Gareth Bale. Ma per le merengues di Florentino Perez, si sa, i conti vengono dopo le ambizioni calcistiche.