Lunga intervista a Diego Milito, leggenda di casa Inter e Genoa, sul suo ex compagno d'avventure in campo, Thiago Motta, a Il Secolo XIX. Il Principe parla del neo tecnico del Grifone, dicendosi felice per lui: "il Genoa è una grande società, e lui è l’uomo giusto: può dare tanto al Grifone. Porterà tante delle cose che ci ha insegnato Gasperini in campo. Non mi sorprende più di tanto perché lui ha sempre avuto il Genoa nel cuore e ha sempre avuto in testa di poter diventare allenatore. Per il ruolo in cui giocava e per il modo in cui lo interpretava, lo era già in campo".