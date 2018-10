Milito: "Inter sulla strada giusta. Icardi e Lautaro presente Albiceleste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante dell'Inter Diego Milito, a Trento per il Festival dello Sport, ha parlato così dell'attualità nerazzurra: "Rivedere degli amici dopo tanto tempo è veramente emozionante. Siamo un po' invecchiati, ma ricordiamo i tanti momenti belli passati insieme. Inter di Spalletti? Vedo bene l'Inter, è cresciuta molto ed è sulla strada giusta. Icardi? È molto maturo e importante per questa squadra. Sta facendo bene da ormai tanto tempo e può migliorare ancora. Fa già parte della Nazionale e gioca in una big come l'Inter. Lui e Lautaro Martinez sono il presente dell'Argentina. Derby? Mi auguro che l'Inter possa fare una bella partita e portare a casa il risultato. Il derby è sempre speciale".