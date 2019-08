© foto di Federico De Luca

"L'Inter sta mancando di rispetto a Icardi". Parola non di un giocatore qualsiasi, ma di Diego Milito, centravanti del triplete, oggi direttore dell'area tecnica del Racing de Avellaneda. Milito ha parlato del suo connazionale ai microfoni di Fox Sports Radio: "L'Inter ha già detto che Icardi non rientra più nel progetto e questo mi fa male perché lo conosco.

Icardi è arrivato all'Inter quando me ne sono andato, mi fa male sentire che possa andar via in questo modo, senza essere preso in considerazione. Non è il modo giusto: i giocatori importanti devono lasciarsi bene con i club, devono lasciarsi con rispetto. Questa è la cosa che mi preme di più".

Io in futuro di nuovo all'Inter?

"In questo momento non guardo oltre, sto bene qui e voglio continuare".