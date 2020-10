Milito su Lautaro: "È felice all'Inter ma nel calcio i top player hanno sempre tante offerte"

Diego Milito, principe nerazzurro della stagione del Triplete, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo ovviamente dal derby milanese che si giocherà oggi: "Io sono fiducioso per l'Inter nonostante le assenze perché la rosa è grande e l'allenatore ha il carattere giusto per motivare in una situazione così". Poi parlando di Lautaro: "Sta seguendo la strada giusta per diventare il top e il meglio deve ancora venire. Il suo arrivo all'Inter però non dipende da me, ma dal suo talento. Uno così lo vogliono tutti, l'Inter è stata solo più veloce. Il Barcellona? Io so solo che è contento dov'è. Poi nel calcio i top player hanno sempre offerte. La decisione spetta a lui".