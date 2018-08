Milito: "Volevamo trattenere Lautaro ma l'Inter lo ha voluto subito"

Lecce al lavoro sul mercato in uscita. Maimone può lasciare i giallorossi e approdare al Monopoli. Contatti in corso. Chiricò continua ad essere idea concreta della Ternana, mentre Saraniti piace ad Alessandria e Catanzaro. Lecce al lavoro, obiettivo sfoltire l’organico...

Portogallo, Eder esulta: "Notte incredibile, non so che cos'altro dire"

Francia beffata in casa, AS titola: "Maracanazo a Sant-Denis"

Francia, Deschamps: "Siamo delusi, ma non gettiamo il lavoro fatto"

Portogallo, Santos: "CR7 esempio per tutti, dentro e fuori dal campo"

Francia, Griezmann: "Due finali perse in un mese"

Genoa, Veloso: "Felice per la vittoria del Portogallo, siamo forti"

Francia, Lloris: "Sconfitta difficile da digerire, ma ci deve servire in futuro"

Francia, Pogba: "Andiamo via a testa alta. Dalle sconfitte si impara"

Roma, i convocati di Spalleti: out Florenzi, c'è Bruno Peres

Nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata a La Nacion , Diego Milito, oggi direttore sportivo del Racing de Avellaneda, ha parlato di se stesso, delle strategie dell'Academia e di molti altri argomenti, rispondendo anche a una domanda su Lautaro Martinez e sul desiderio dei tifosi di trattenerlo fino a dicembre per disputare la Copa Libertadores: "È stato molto difficile, ci abbiamo provato fino all'ultimo momento. È logico che il club acquirente (l'Inter, ndr) voglia avere subito il giocatore, e più nel caso di Lautaro, che è arrivato per essere titolare".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy