Un crociato rotto a 19 anni, anni di pazienza, sudore e lacrime per farsi strada lungo il calcio professionistico. Alla fine in Spagna Luis Milla è riuscito a farsi strada, con Tenerife, Granada e Getafe ultime tappe prima di imbarcarsi per un volo diretto in Italia e firmare un contratto triennale con il Como. "Credo fosse un'opportunità che si prospettava già da qualche sessione di mercato. Conosco anche alcune persone che lavorano qui al Como e che, in passato, mi avevano detto che poteva esserci questa possibilità. E quando si è presentata concretamente l'occasione di venire qui, quando ti chiama l'allenatore, quando capisci che anche il club è sulla stessa lunghezza d'onda e che vuole averti qui... alla fine ho preso la mia decisione: venire al Como. È stata davvero una scelta azzeccatissima, di cui sono molto orgoglioso, perché non potrei essere più felice".

L'Europa tra i grandi

Nell'intervista rilasciata a Como TV, Milan tratta della prima volta in Serie A, tra il sapore inebriante della Champions League, dove ha debuttato lo scorso 10 settembre contro il Lipsia (4-1). "Una serata davvero speciale. Una serata che forse sognavo fin da bambino, quando guardavo le partite di Champions in televisione, fino a pochissimo tempo fa. Sognavo di vivere un giorno così, qualora di tanto speciale come quello che abbiamo vissuto, che ho vissuto io e che ha vissuto il club. Per tante persone qui credo fosse la prima volta. Ed è stato un premio enorme per il lavoro che stiamo facendo, che il club sta portando avanti da anni. Credo che ce la siamo goduta tutti in maniera incredibile. Io quella foto l'ho già appesa in casa, puoi immaginare sia un ricordo speciale".

Come guida la squadra

A 32 anni, in uno spogliatoio pieno di calciatori tanto giovani, Milla è già diventato un faro. "Non so se sono un esempio oppure no. Quello di cui sono molto orgoglioso è la carriera che ho avuto e il percorso che ho dovuto affrontare. Sono arrivato dove dovevo arrivare nei momenti giusti, e tutte quelle esperienze mi hanno permesso di arrivare fin qui davvero molto preparato, come credo di essere oggi. Sono molto felice di tutto questo percorso. È vero che oggi vediamo tanti ragazzi, che sono giovanissimi e che iniziano a emergere fin da quando sono molto piccoli. Il mio percorso è stato un po' diverso, ma proprio per questo oggi apprezzo ancora di più ogni singolo giorno".

Parere sul 10 "comasco"

Nico Paz, stella e beniamino del Como, ha incantato anche Milla. "È davvero un bravo ragazzo. Credo che Nico, oltre a essere il calciatore che tutti conosciamo e che non ha bisogno di presentazioni, sia una persona splendida, umile, un grande lavoratore, che vuole farsi strada nel calcio come sta già facendo. Attraverso il lavoro. Credo che sia un grande esempio per tutti gli altri, nonostante la giovane età, per come si allena, per come compete e per come aiuta tutti noi. Sono davvero felice di condividere lo spogliatoio con lui, perché lo conosco da tempo. È di Tenerife e io ho un affetto speciale per Tenerife, così come lui. Quindi sono davvero felice di condividere lo spogliatoio con lui".