© foto di Daniele Buffa/Image Sport

186 minuti in più. Sono quelli che separano Leonardo Bonucci da Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. E stiamo considerando anche il minutaggio dell'argentino col Chelsea, perché altrimenti il divario aumenterebbe e anche di parecchio. Dal suo ritorno alla Juventus, Bonucci ha giocato 2.896 minuti: titolare inamovibile. Al Milan non ha spostato gli equilibri, nel ritorno in bianconero li ha tenuti ben stabili e tanto basta, perché si parla di quelli della squadra più vincente nella storia della nostra Serie A.

Sull'altro fronte, c'è un misto di sfortuna e tanta frustrazione. La prima è quella di Caldara: al di là delle valutazioni estive dei bianconeri, non ha ancora esordito in campionato col Milan. E siamo arrivati ad aprile: 90 minuti con l'Europa League, in casa del Dudelange. Quanto alla frustrazione, chissà cosa è scattato nella testa di Higuain dopo aver sbagliato quel rigore a novembre: errore dal dischetto ed espulsione, da lì in poi l'avventura in rossonero ha assunto i contorni del disastro. Un solo gol contro la SPAL, poi l'addio ai rossoneri per cercare maggior fortuna con Sarri al Chelsea. Dopo 1861 minuti al Milan, quasi mille in meno di Bonnie. Non proprio un affare.