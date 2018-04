Minima spesa, massima resa. Strinic è il primo colpo del nuovo Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le ultime sette gare di campionato della Sampdoria, le ha passate seduto comodamente in panchina. Problemi fisici? Forma scadente? Infortuni? No, semplici dinamiche di mercato. Quel mercato che – quasi sicuramente – porterà il prossimo anno Ivan Strinic a vestire la maglia del Milan. Tra i colpi a parametro zero messi in agenda dal club rossonero, infatti, c'è proprio quello del terzino sinistro croato (attualmente) blucerchiato. Contratto in scadenza nel 2018 e, dunque, già libero di accordarsi con una nuova squadra. Che salvo colpi di scena sarà quella allenata da mister Gattuso. Classe 1987, per Strinic si prospetta un'altra grande occasione per far parte di una big del calcio italiano, dopo l'esperienza (con alterne fortune) a Napoli. “Aveva un problema fisico e ho dovuto toglierlo di squadra. Da allora ha perso sicurezze e serenità, anche per via del mercato. Per adesso sta fuori ed è una scelta tecnica”. Parole – quelle pronunciate dalla stesso tecnico Giampaolo – che non fanno altro che confermare come i colloqui tra giocatore, entourage e Milan stiano procedendo nel verso giusto.

Del resto, la Sampdoria pare essersi ormai rassegnata a lasciarlo partire a fine stagione, dopo un solo anno di permanenza, ma soprattutto dopo un inizio di campionato – quello in corso – ben al di sopra della sufficienza. Accordo col Milan praticamente già raggiunto ad inizio febbraio, con Strinic che andrà ad occupare il ruolo di vice Rodriguez sulla fascia sinistra. Un'occasione a costo zero per i rossoneri, in attesa dei veri e propri botti di mercato.