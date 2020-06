Minima spesa, massima resa. Tare e il mercato della Lazio: "Caicedo per noi è il top"

"In passato ho preso giocatori a poco che poi hanno reso tanto? Non è una questione di quanto lo paghi. La cosa fondamentale sono le caratteristiche che devono essere utili per la squadra". Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, parla così a Sky Sport soffermandosi anche su uno degli acquisti simbolo della squadra: "Caicedo lo abbiamo preso per le sue qualità e per noi è il top. Alla lunga eravamo sicuri che sarebbe stato un grande colpo. Le spese folli non sempre pagano, l'importante è avere una squadra competitiva e che possa lottare su due o tre fronti".

La Lazio ha raggiunto i suoi equilibri. Non deve fare troppo mercato.

"Ho un legame forte con questo gruppo, ha dimostrato di essere sano e responsabile. Mi fa piacere aver creato qualcosa di unico. Cerchiamo di mantenere questo livello il più a lungo possibile. Mi piacerebbe che tutti finissero la carriera alla Lazio, anche se so che non è possibile. Il legame tra tutte le parti è forte. Non smantelleremo la squadra e cercheremo di migliorare la rosa".

