Minimo richiesto e zero tituli. Così termina l'avventura di Spalletti all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti non è più l'allenatore dell'Inter. Che ha sognato, che si è rietrovata coi piedi per terra, incapace di volare. I conti con la realtà, con Ronaldo, con un Napoli già su un binario disegnato. Eppure l'allenatore toscano, lo scorso 18 agosto, ebbe modo di dire, in conferenza stampa. "Noi ci siamo e vogliamo contendere lo scudetto ai bianconeri". La società gli aveva chiesto la conferma in Champions League, ottenuta. Magari migliorando la posizione, invece i suoi sono arrivati dietro all'Atalanta che ai blocchi di partenza aveva il quattordicesimo monte ingaggi del campionato. L'Inter in terzo.

Numeri flop e zero tituli Alla guida dell'Inter, in 90 partite, Spalletti ha avuto il peggior rendimento tra gare giocate e punti fatti dal 2005 a oggi. Alla Roma furono 1,86 tra tutte le competizioni. Poi 1,99 nelle 184 allo Zenit, 2,15 addirittura nella seconda avventura giallorossa e solo 1,80 in nerazzurro. Con l'Inter, Spalletti non ha vinto niente. Ha confermato un posto in Champions ma dopo un mercato dove ha avuto De Vrij, Nainggolan, la conferma di Icardi, era ben meno che il minimo sindacale. E' vero che, come scrive Opta, Luciano Spalletti ha terminato la stagione nelle prime quattro posizioni in 12 degli ultimi 13 campionati disputati da allenatore), tra Serie A e Premier League russa. Questo fa rima con affidabilità e garanzia di un buon risultato. Buono, però. Basta, quando in estate sogni in grande?

Il caso Icardi In questa annata i barlumi di speranza c'erano ma solo all'inizio. Poi il caso Mauro Icardi ha spento ogni velleità di gloria. La società ha scoperchiato il vaso di Pandora, Spalletti è stato giustamente vicino alla linea aziendale. Icardi è finito ai margini ma la sua Inter non è più riuscita a acquisire lo status di big, sperato e voluto a inizio anno. "Roma, Napoli e Inter possono puntare allo Scudetto", disse a fine luglio il ct, Roberto Mancini. Ed Eder, al momento del suo addio, sentenziò. "L'Inter lotterà per lo Scudetto". Meriti altrui, demeriti proprio. Maggio ha raccontato altre verità.