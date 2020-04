Ministro dello Sport: "Allenamenti individuali nei centri sportivi? No pregiudizi, ma mi sembra complicato"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto anche ad una domanda sulla possibilità di aprire i centri sportivi delle squadre di Serie A per sedute di allenamento individuali o comunque a gruppi estremamente ridotti e distanziati. Questo il suo pensiero durante l’intervista a ‘Omnibus’ su La7: “Aspettiamo le valutazioni del comitato tecnico scientifico sul protocollo e vedremo, non ho alcun pregiudizio. Sarà presa una decisione per il bene di tutti. Però è un po’ difficile fare un allenamento singolo, non credo che i calciatori si allenerebbero uno da un lato e uno dall’altro”.