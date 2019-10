Ministro Spadafora: "Atmosfera straordinaria, una gioia per l'Italia"

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo dell'Italia sulla Grecia: "C’era un'atmosfera straordinaria soprattutto una grande squadra piena di giovani. Ieri li ho incontrati a pranzo ed eravamo tutti un po' tesi, ora è una gioia per l'Italia".

Pronti per giugno?

"Siamo pronti per giugno anzi dobbiamo fare altre cose ma dobbiamo farlo perchè il nostro paese è conosciuto per lo sport. Io sono ministro da un mese ma ho scoperto un mondo di grande valore sociale oltre al grande business per il nostro paese. Sono molto contento".