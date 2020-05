Ministro Spadafora: "Calcio importante, dà 1 miliardo al fisco. Ma no a inasprimento dibattito"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato in Senato, nel corso dell’informativa a Palazzo Madama, dell’importanza del mondo del calcio nel sistema sportivo, sociale ed economico dell’intero paese. Questo il suo pensiero in merito: “Io sono pienamente consapevole dell’importanza non solo sociale del calcio, sarebbe paradossale non riconoscere il valore di questo mondo che dati alla mano è un’industria importante del paese e che dà al fisco oltre 1 miliardo di euro l’anno. Ho trovato però inammissibile l’inasprimento del dibattito di fronte a milioni di italiani ancora alle prese con la propria salute”.