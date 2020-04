Ministro Spadafora: "Che succede con un nuovo positivo? Appello alla Lega, pensiamo a piano B"

Eventuale ripartenza del campionato sarà a porte chiuse? A questa domanda ha risposto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a 'Omnibus', su La7: "Quello è sicuro al 100%, dovesse riprendere il campionato sarà a porte chiuse. Ma una squadra di calcio non è solo i giocatori in campo, ci sono decine, centinaia di persone. C’è differenza sostanziale fra allenamenti e partite: gli allenamenti saranno nei propri centri sportivi, dovessero ricominciare le competizioni ci saranno anche gli spostamenti. Questo non è detto che non possa accadere, ma dobbiamo verificare le condizioni. E capire: cosa accade se troviamo un giocatore positivo? Intanto pensiamo ad un piano B, lo chiedo alla Lega. E’ un appello, inizino a pensarci perché le soluzioni potrebbero essere tante”.