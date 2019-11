Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, interviene riguardo la questione razzismo nel calcio, sostenendo che "troppo spesso hanno minimizzato e difeso – per ignavia, connivenza o timore – le frange estreme delle proprie tifoserie. Negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando, ma ancora i passi da fare sono molti. Al Verona chiedo di condannare quanto avvenuto e prendere i necessari provvedimenti, anche alla luce delle parole del suo capo ultrà. Inoltre chiedo anche al sindaco di Verona, che ha negato che ci siano stati cori razzisti e incolpato Balotelli di aver avviato una gogna mediatica contro la città, di rivedere i filmati e prendere le distanze da quei cori, proprio a tutela della comunità cittadina che rappresenta", le dichiarazioni evidenziate dalla Gazzetta dello Sport. Lo stesso ministro ha chiesto alla Federcalcio interventi più tempestivi e leggi più dure per questo tipo di episodi.