Ministro Spadafora: "Lunedì la FIGC mi invierà il protocollo per la ripresa del campionato"

Non solo il protocollo per gli allenamenti collettivi, pubblicato proprio questo pomeriggio dal Governo. Nel corso della sua intervista ai microfoni di 'Rai Uno', il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che lunedì la FIGC invierà al suo Ministero anche il protocollo per ll svolgimento delle partite in sicurezza: "L'altra novità - ha detto nel corso del suo intervento - è che lunedì 25 riceverò il protocollo per la ripresa del campionato. Appena lo riceverò, le trasferirò immediatamente al Cts per far sì che nell'incontro di giovedì 28 si possa già avere un orientamento del Cts sulla questione e quindi in quella data dire se ci sono le condizioni per riprendere e quando".