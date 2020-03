Ministro Spadafora: "Serie A in chiaro? Voglio modificare la Legge Melandri"

Intervenuto ai microfoni di ‘90° minuto’, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto sapere di aver intenzione di avanzare una proposta per modificare la Legge Melandri, che per il momento impedisce la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A: “La Lega non si sta assumendo le proprie responsabilità. Non sono contento dell'operato del Presidente Dal Pino, cos'altro deve succedere nel nostro Paese per far capire che va fermato il campionato di Serie A? Per quanto riguarda i diritti, ho proposto di mandare leggermente in differita e in chiaro le partite del massimo campionato trovando però solamente risposte e perplessità a livello economico da Lega e Sky. Proprio in tal senso, voglio presentare un disegno di legge per correggere la Legge Melandri. È come se tutto il mondo Serie A vivesse fuori dalle responsabilità. Il calcio, e l'esultanza odierna di Pandev ad abbracciare i compagni lo dimostra bene, continua a dare un pessimo esempio. Serve prendere delle decisioni che tutelino la salute degli italiani". Qui le dichiarazioni complete.