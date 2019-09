© foto di Federico De Luca

Ospite di El Pais, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato del fenomeno del razzismo in Italia, una piaga che intende debellare con l'aiuto dei rappresentanti del mondo dello sport: "Ora è necessario che si compia un salto di qualità nella lotta al fenomeno. Quando arrivano sanzioni, quando c’è un indurimento delle regole, è normale che ci sia gente scontenta. Però è arrivato il momento che ognuno si prenda le sue responsabilità: istituzioni, politica, federazioni e tifosi. Mi riunirò con tutti i rappresentanti per un vero cambio con norme più dure ed efficaci. Il mio obiettivo è che i tifosi prendano le distanze dai loro vicini di posto razzisti, se non per convinzione almeno per convenienza. Ho delle idee ma voglio prima discuterne con i rappresentanti del mondo dello sport".