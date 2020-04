Mino Raiola è l'olandese più influente nel calcio. L'agente precede Koeman e Cruijff

È Mino Raiola l'olandese più influente del mondo del calcio. L'agente di Ibrahimovic e Pogba (ma non solo) ha battuto Ronald Koeman e l'icona Johan Cruijff (nonostante siano passati quattro anni dalla sua morte) in un sondaggio curato da Voetbal International. Raiola, 52 anni, è nato in Italia ma vive nei Paesi Bassi da sempre: "Non sono un'icona come Cruijff", ha detto commentando il riconoscimento. "Con le sue idee ha cambiato il calcio e la sua influenza dura da 50 anni e resiste anche dopo la sua morte. Quindi è speciale tutto ciò: mi rende orgoglioso, perché c'è voluto del tempo prima che ii pubblico mi capisse. Lo trovo bello, come il fatto che ormai sia considerato un olandese e non un italiano". La classifica è stata stilata grazie alla votazione di esperti, che hanno risposto alla domanda: "Quali sono i dieci olandesi che hanno lasciato maggiormente il segno nel calcio?". Nella top-50 figurano calciatori, allenatori, direttori sportivi, dirigenti, arbitri ed esperti nel settore del commercio.