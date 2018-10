Mirabelli: "André Silva è il futuro. Rimpianto Aubameyang"

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto negli studi di 7Gold. Ecco le sue parole:

Su André Silva

"Giocatore di indubbio valore anche per gli anni futuri. Sapevamo che avesse bisogno di tempo, di ambientamento, fiducia e sostegno. Un anno è stato poco, ma poco per tutti. Mi auguro che possa tornare al Milan ed è un attaccante di cui sentiremo parlare per anni".

Rimpianti sulle scelte di mercato, soprattutto in attacco?

"Qualche rimpianto sì. Sanno tutti cosa pensavo e cosa penso di Aubameyang. Avevamo la necessità di rivoltare la squadra come un calzino. Si parla di 200 e rotti milioni spesi ma bisogna tenere conto anche delle cessioni. Avevamo la necessità di formare uno zoccolo duro della squadra. Purtroppo davanti ci è mancato qualcosa ma una squadra non si costruisce mai in un solo mercato, ma in più sessioni".