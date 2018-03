Mirabelli apre al rinnovo, il Milan ha una certezza: riparte da Gattuso

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Nei prossimi giorni ci vedremo per discutere del rinnovo”. Nell’amarezza successiva al 3-1 subito contro l’Arsenal, Massimiliano Mirabelli sgancia la bomba, o quasi. A rinnovare, ovviamente, sarà Gennaro Gattuso: che la società volesse confermarlo era cosa nota da tempo, adesso però il ds si è sbilanciato. E difficilmente potrà tornare indietro.

A prescindere dal finale di stagione, Gattuso si è guadagnato la conferma. È ancora tutto da scoprire, perché subentrare è cosa ben diversa da iniziare, ma in questo momento l’impressione è che sia la vera certezza di questo Milan. Non parla di arbitri e non trova alibi alla squadra. Difende Donnarumma e velatamente critica la propria dirigenza. Aziendalista e di carattere: è il Ringhio che abbiamo ammirato sui campi da calcio, è l’allenatore da cui il Milan vuole e forse deve ripartire. Con tutte le incognite del caso, ma anche la tranquillità di una dirigenza che finora non si era mai sbottonata apertamente sulla questione.