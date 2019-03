Massimiliano Mirabelli al Bologna? Un'idea concreta, considerato che Bigon è al passo d'addio . Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Libero, lo stesso dirigente ha sostanzialmente glissato, non smentendo però questa possibilità: "Bologna è una bellissima città e una grande piazza, c’è una storia calcistica importante. Per risultati e progetti, i rossoblù possono diventare la nuova Atalanta della serie A".

Ha evitato di rispondere.

"Diciamo che mi fa piacere essere stato accostato a questo club, anche se per ora non c’è stato nulla di concreto".

Si parla anche della Roma.

"In questo caso siamo di fronte a una società che ha anche un presente importante, oltre al passato. Alla Roma ci andrei anche a piedi, ma in questo momento

non vedo trasparenza, c’è troppa sovrapposizione di ruoli. Se firmerei ora? No. I tifosi giallorossi meritano di più: cose chiare e incarichi definiti".