Mirabelli : "Bonucci era un'opportunità. L'errore fu dargli la fascia"

Fonte: milannews.it

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli, ex ds del MIlan, a TeleLombardia: “Borini è uno dei calciatori più criticati, lo abbiamo pagato 5 milioni e mezzo in tre anni. Dai milanisti, Borini andrebbe elogiato. Da quando è arrivato, ha rischiato di essere messo a fare brutte figure, ha giocato in tutti i ruoli, gli manca solo di fare il portiere. Visto che non stiamo parlando di Maradona, serve rispetto”

Su Soares: “Abbiamo preso un calciatore giovanile per tenere il posto da extracomunitario disponibile. Questo ragazzo non è costato un euro, è delle giovanili

Su Bonucci: “Bonucci non è una questione di idee ma di opportunità. Si è verificata questa possibilità ed è stata da prendere al volo. È vero che oggi il tifoso milanista è amareggiato, però vi posso garantire che lui è un grande uomo, ha sempre sputato l’anima per la maglia del Milan. Il grande errore è stato dargli la fascia. Lo ha chiesto lui? Non lo voglio dire, è stata una situazione complicata. Si è sbagliata la gestione, e mi prendo la responsabilità. Oggi, lui paga anche questa cosa della fascia. Giustamente il tifoso milanista si arrabbia. Nella vita, possono accadere delle cose. Il ragazzo aveva una situazione familiare particolare. Montolivo? Non c’è stato niente di che ma non è stata una cosa normale ma non ci siamo stati fatti imporre niente da nessuno. Non ha influito nulla che Lucci fosse il procuratore anche di Montella e Suso”.