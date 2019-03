Mirabelli: "Con Wanda avrei trattato 5 minuti. Ausilio resterà 20 anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite negli studi di SportItalia, l'ex dirigente di Inter e Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato del derby giocato ieri. Ecco le sue parole, riportate da fcninternews: "Ci lasciamo sempre condizionare dal risultato. Vero, l'Inter ha fatto una partita perfetta, ma il Milan ha giocato bene, non era facile andare subito sotto e poi gestire il doppio svantaggio. Se Cutrone avesse segnato quel tiro all'ultimo, parleremmo di un bellissimo derby da parte di entrambe le squadre. Con diversi giocatori, come Calhanoglu, Gattuso gode del lavoro fatto prima. Ieri Calha ha fatto una grande partita, e può ancora crescere. Credo che sarà una bella lotta per il terzo posto. Il Milan ha una buona squadra, così come l'Inter".

Poi un passaggio sul caso Icardi. "Credo che sia un grande giocatore e un bravissimo ragazzo. Ma penso che nessuno venga prima di un club, soprattutto se si parla dell'Inter, con milioni e milioni di fan. Forse sarei stato ancora più duro dell'Inter. Non solo gli avrei tolto la fascia, ma non gli avrei fatto più mettere piede in campo. In questo sono totalmente d'accordo con Marotta. Con Wanda? Avrei trattato 5 minuti. Il suo triplo ruolo, di moglie, mamma e agente, porta a diversi guai. Poi di certe cose se ne parla nelle sedi opportune, non in TV. Non avrei messo in atto il pugno duro, di più".

Una battuta anche su Ausilio. "Io al suo posto? No, è lì da 20 anni. Ormai è una colonna, resterà per altri 20 anni".

Sul proprio futuro: "Se potessi scegliere, mi piacerebbe rimanere in Italia. Mai avuto contatti con la Roma. Si tratta di una grande piazza, ma il lavoro lì non sarà facile".