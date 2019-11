Mirabelli consiglia il Napoli: "Con Kessie faresti il colpo del secolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consigli per gli acquisti per il Napoli. Arrivano dall'ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli. "Franck Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in Italia, è straordinario. Sta soffrendo il poco feeling col Milan e auguro al Napoli di prenderlo. Farebbe il colpo del secolo. Giuntoli è un conoscitore del calcio e chiunque prenderà Kessie farà un grande affare, non gli manca nulla".