"Ronaldo? Non si è potuto fare. Con questa proprietà si poteva fare". Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, è tornato ai microfoni di Radio Sportiva sulla possibilità che Cristiano Ronaldo approdasse in rossonero. E poi ha parlato delle voci sul suo futuro: “Non ho contatti con nessuno, lasciamo in pace le società che stanno lavorando bene, compresa la Roma. In questo periodo mi aggiorno e vado sui campi in Italia e all’estero per imparare cose nuove. Poi aspetterò l’occasione giusta per godere dei frutti del mio lavoro”.