Mirabelli: "Donnarumma patrimonio Milan. Reina? Serve esperienza"

"Donnarumma è un capitale e un patrimonio del Milan, non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare a lui". Parola di Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, raggiunto da Tiki Taka al premio Gentleman 2018.

Futuro di pari passo?

"Dicevo anche ad altri colleghi che non riguarda solo Donnarumma, ma vale per tutti: un giocatore deve venire da noi a dirci che non vuole rimanere, e non è il caso di Donnarumma. Ma se poi così fosse, servirebbe anche un club pronto a soddisfare la richiesta del Milan. E per ora nessuna delle due condizioni è rispettata".

Perché avete preso Reina?

"Avevamo l'occasione di prenderlo a parametro zero e pensiamo che fosse utile strategicamente. Avremo tante competizioni, Reina può dare, oltre a un contributo in campo, anche un aiuto fuori. Ci serve gente che abbia esperienza, e lui è uno di questi".