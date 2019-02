© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'ottimo lavoro di Gattuso sulla panchina del Milan. Il tecnico calabrese fu scelto dallo stesso dirigente per sostituire Montella: "Scegliere un tecnico è delicato, lì mi giocavo il mio futuro. Mi diedero la possibilità di scegliere chiunque e senza problemi di budget. E ribadii alla società che l’unico tecnico su cui si poteva fare affidamento era Gattuso. Ho creduto ciecamente in lui e mi fa piacere che sia importante ora per il Milan e che si parli di rinnovo. Scegliere il tecnico del Milan non è semplice. Molti pensavano che Gattuso fosse solo grinta, ma invece è un innovatore e farà tanta strada. E spero ancora al Milan. Ha fatto la gavetta, ha temperamento, personalità. Chi viene da giù non è un fatto negativo. Lui dimostra che la gavetta è importante".