Mirabelli: "Giusto confermare Montella. Conte? Una chiacchierata"

L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli dagli studi di Sportitalia ha parlato della conferma di Vincenzo Montella e dei contatti con Antonio Conte: "Arrivammo il 16 di aprile, nel derby contro l'Inter, e abbiamo finito la stagione, una stagione complicata, con Montella che aveva fatto un buon lavoro. Secondo me meritava una chance di guidare ancora i rossoneri. Poi col senno del poi è facile dire che abbiamo sbagliato, ma allora meritava di rimanere. Ci abbiamo pensato tanto su questa scelta, non abbiamo deciso in pochi minuti. Conte? Abbiamo ascoltato anche lui, abbiamo parlato direttamente. Una chiacchierata che però poi non è sfociata in nulla"