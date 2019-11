Mirabelli: "Ibra al Milan? La salvezza non può passare da un 40enne"

Fonte: milannews.it

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato a tutto tondo a TeleLombardia a proposito degli anni in rossonero: "Sapevamo che quello era un anno franco, per questo abbiamo speso così tanto. Sapevamo che poi ci sarebbe stata quella situazione con la UEFA. Può darsi che è una questione di gestione, perché fin quando c’eravamo noi eravamo arrivati facili in Europa League e abbiamo giocato una finale di Coppa Italia. Noi non siamo arrivati in Champions per le partite col Benevento e Verona. Non avevo rapporti diretti con la proprietà. La prima volta è stata in Grecia, quando dovevamo scegliere Gattuso. Si era posto il problema se cambiare o meno allenatore. La società mi disse che potevo prendere anche Tuchel, io dissi che avevo già il nome di Gattuso in testa. Sono dovuto stare giorni e giorni che per me era la scelta giusta. Alla fine mi dissero che potevo fare quello che volevo ma poi mi sarei dovuto assumere tutte le responsabilità del caso, e che se le cose fossero andate male sarei andato a casa. Mi dispiace che Rino non è potuto diventare un patrimonio importante del Milan. Se poi dopo qualche dirigente del Milan gli diceva che giocava male e sceglieva chi doveva giocare anche di questo mi devo prendere la colpa? Il rinnovo di Donnarumma? Secondo me Donnarumma è uno dei portieri più forti. Se vuoi tenerlo non vedo difficoltà nel farlo firmare per altri 3 anni. Se ci sono riuscito io che sono un cretino perché non possono riuscirci i campioni che ci sono al Milan? Rinnovare Gigio Donnarumma, uno dei portieri più forti al mondo, e non riuscire a scucire un euro ad un agente che non è un pivellino… qual è la difficoltà oggi? Raiola, prima che arrivassi io, ha preso più di 100mln dal Milan. Ho visto le carte. Ibrahimovic a gennaio? La tua salvezza non può essere un giocatore di quasi 40 anni, anche se ora arriva e fa bene. Devi andare a individuare quei giocatori su cui puoi costruire e che poi ti possano portare in Champions. Sono sicuro che ibrahimovic in Italia farebbe bene, però devi avere le idee chiare".