Mirabelli: "Il rapporto con Raiola? Pensavo al bene del club"

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto negli studi di 7Gold. Ecco le sue parole:

È vero che ha ricevuto la chiamata da Raiola dopo il rinnovo di Donnarumma?

"Sì, è vero. Mi ha anche detto che non mi sarebbe stato riconosciuto quanto fatto".

Raiola ha detto che il Milan adesso ha una società

"Ma si riferiva ai dirigenti o alla proprietà? Poi, la risposta non la devo dare io. Mino Raiola con il Milan ha fatto tante belle cose, arrivati noi non le ha più fatte ed è normale che si sia irritato".

Mendes o Raiola?

"Ma io con Raiola ho parlato anche ultimamente. Ci trovavamo in disaccordo sulle questioni, poi lui fa il suo lavoro e io il mio. Potevo far scrivere meno cose su di me se me ne fossi fregato del club e avessi fatto l'accomodante".