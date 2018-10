Mirabelli: "Mai pensato a Conte. Gattuso innovativo ma sottovalutato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto negli studi di 7Gold. Ecco le sue parole:

Su Gattuso: se l'avesse scelto subito anziché a campionato in corso poteva cambiare qualcosa?

"Era giusto dare fiducia a Montella che ci aveva portato in Europa League. Gattuso che è un campione dentro quando ha smesso di giocare si è subito dimenticato di ciò che è stato da calciatore e si è rimesso in gioco facendo le sue esperienze. Gattuso era visto solo come grinta ma come allenatore è innovativo, ha grande capacità e conoscenze. Per me è uno degli allenatori più bravi in circolazione ed è molto sottovalutato".

Perché ha delegittimato Montella?

"Non è vero".

Ha mai pensato a Donadoni?

"In quel momento in cui dovevo scegliere un sostituto di Montella ho pensato a Gattuso".

Ha mai pensato a Conte?

"Io no".

Ancora su Gattuso

"Rino ha trovato tantissime difficoltà al suo arrivo ma ha ottimizzato al massimo da quello che aveva a disposizione".