Mirabelli: "Mercato? Montella dovrà tenere il telefono sempre acceso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, commenta così il rinnovo di Montella a Milan TV: "Stiamo lavorando dal primo giorno che siamo arrivati per fare un grande Milan, ma non voglio rivelare nessuna idea che abbiamo in mente per il mercato. So già che rovinerò un po' le vacanze del mister perchè dovrà tenere il telefono acceso". Su Musacchio: "Mossa per creare una squadra competitiva. Non sappiamo ancora se al primo giorno di raduno avremo chiuso per tutti i nostri obiettivi, ma ci stiamo lavorando. Vogliamo prendere solo ciò che davvero vogliamo. Siamo vigili, daremo il massimo".