Mirabelli: "Milan, il mio orgoglio maggiore è non aver fatto minusvalenze"

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto negli studi di 7Gold. Ecco le sue parole:

Di cosa va più orgoglioso?

"Nel mercato non abbiamo mai fatto una minusvalenza, abbiamo fatto rispettare il club in tutte le sue situazioni. O molto o poco sono state tutte plusvalenze".

È più facile ora lavorare al Milan?

"Dovevamo fare una rivoluzione. Poi il secondo mercato era quello di puntellare la squadra con piccoli ritocchi per alzare il livello tecnico. Quel lavoro non era facile, ora il Milan ha un valore e tanti giovani e c'è un'ossatura sul quale lavorare per i prossimi anni".

Sui problemi con la UEFA

"Problemi che riguardano le infrazioni commesse nel triennio prima del nostro, ma sono cose normali e comunque il Milan ha una società solida e non avrà problemi".

Quando Lei è arrivato che cosa ha trovato?

"Il Milan ha avuto anni importanti, salendo sul tetto del mondo. Gli ultimi 4-5 anni sono stati in sordina e non abbiamo trovato un terreno fertilissimo".

Come si è lasciato con Fassone?

"Io devo ringraziarlo per avermi portato al Milan. Con lui sono in ottimi rapporti, perché dovrei averne di cattivi? Io ho un carattere particolare che mi porta a dire le cose in faccia, ma sul fatto dei rapporti nessun problema".