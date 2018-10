Mirabelli: "Rimpianti? Era meglio non riunire i fratelli Donnarumma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto negli studi di 7Gold. Ecco le sue parole:

Sull'acquisto di Reina e il destino di Donnarumma

"Abbiamo colto l'opportunità di prendere a zero Reina. Con Donnarumma c'era sia l'eventualità di cederlo che di trattenerlo. Reina ha qualità straordinarie come portiere ma anche come uomo per lo spogliatoio. Avevamo necessità di un giocatore portasse quell'esperienza, indipendentemente dal fatto che potesse giocare tanto o poco".

Su Donnarumma e il rinnovo altissimo

"Ci davano per sconfitti su Donnarumma. Ma non era l'unica scadenza che avevamo ereditato. Ad esempio anche Cutrone era in scadenza. Gestire Donnarumma con un agente non facilissimo. Con lui era giusto dare uno stipendio importante, dove peraltro non abbiamo pagato commissioni all'agente".

Non ha pensato che potevano esserci conseguenze anche per un'eventuale cessione?

"Ancora non ci siamo resi conto che il calcio è cambiato e i numeri anche".

Rimpianti?

"Io avevo in mente di unire i due fratelli Donnarumma, una cosa da libro Cuore. Per come è nata e per le conseguenze non l'avrei rifatta, perché non è stata capita dai protagonisti".