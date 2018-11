Mirabelli, rivincite a distanza per le scelte contestate

Fonte: Sportitalia

Dagli altari alla polvere. E’ spesso questo il percorso che identifica chi ha vissuto momenti di apice in una carriera identificata da uno scatto bruciante, e che magari non viene sostenuto da una durata lunga come sarebbe stato lecito attendersi. Spesso la caduta è vorticosa, l’atterraggio è doloroso, e la ripresa solo un’illusione. Uno scenario che non può appartenere, però, a chi quella polvere l’ha respirata, se ne è nutrito, e l’ha utilizzata come propellente per forgiare l’occhio che costituisce l’essenza della propria professione. E’ cosi per Massimo Mirabelli, disarcionato dal nuovo corso rossonero, ma rivalutato dall’evidenza di un tempo che, volente o nolente, si sta rivelando galantuomo con le scelte che dodici mesi fa in molti gli contestavano. Quella sinergia con Jorge Mendes che sta costruendo il salto di qualità della Juventus fu ipotizzata prima dall’allora direttore sportivo del Milan, che puntò sull’allora dileggiato Andre Silva che, allo stato attuale delle cose sta dominando la Liga con il Siviglia. Per non parlare della scelta di Rino Gattuso, comandante coraggioso che alle intemperie non solo resiste, ma le ribalta facendole soffiare alle proprie spalle e cementando un gruppo che con il suo sguardo profondo si identifica sopra ogni cosa. Un progetto costruito su fondamenta d’argilla, e per questo le colpe sono da ricercare altrove, e che soprattutto per questo motivo non ha avuto la possibilità di godersi le rivincite che probabilmente si sarebbe meritato. Ma la mano del tempo è lì, per essere afferrata da chi sa meritarsela, da chi non ha paura della polvere. Perchè dalla polvere, è già riuscito a salire agli altari.