Mirabelli su Conti: "Trattative non si fanno in tv, speriamo di portarlo al Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Della situazione di Andrea Conti, obiettivo dichiarato del Milan, ha parlato anche Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del club rossonero, sul palco degli Sportitalia Awards: "Le trattative non si fanno in televisione, Andrea è un ottimo prospetto italiano, oggi all'Atalanta, lo conosciamo e lo seguiamo e speriamo di portarlo al Milan. Per lui i prossimi anni saranno importanti per determinarsi in una grande squadra. Çalhanoğlu? Al di la di lui, sono tutti giocatori che conosciamo da tempo, in base alle nostre possibilità proviamo a fare il meglio possibile".