© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei due centravanti rossoneri, Piatek e Cutrone: "Piatek lo seguimmo anche noi. Si è rivelato un grandissimo attaccante. Già a Genova mi ha colpito la sua capacità di farsi trovare sempre pronto, con la rabbia giusta. Ora è in una squadra molto italiana, e lui sta facendo la differenza. Mi dispiace non riesca a trovare spazio Cutrone, che in futuro sarà molto importante per il Milan. Spero riesca ad assorbire questo momento, perché può fare tanto per questa squadra". Su Kessie: "La Roma aveva già chiuso l'acquisto, ma siamo stati facilitati dalla storia e dal nome del club".