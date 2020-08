Miralem Pjanic è positivo al Covid 19: si unirà al Barcellona solo tra quindici giorni

vedi letture

Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stato sottoposto sabato 22 agosto dopo aver sofferto di alcuni lievi sintomi. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni per unirsi alla formazione del Barça.