© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta che Miranda è al passo d'addio dall'Inter. Il centrale non è soddisfatto del fatto di non trovare spazio come titolare in nerazzurro: potrebbe andare via anche a gennaio, come chiesto dallo stesso giocatore, altrimenti resterà 'scontento' fino all'estate per poi lasciare Milano.