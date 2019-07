Miranda: "Ora all'Inter ma entro fine mercato può succedere di tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Miranda vuole tornare in Brasile entro due anni. Il difensore dell'Inter parla del suo futuro: "Fino al momento in cui non si chiude la finestra di mercato può succedere di tutto. Al momento ho un contratto con l'Inter ma può succedere di tutto in qualsiasi momento" riporta Onefootball.com. Miranda sogna un ritorno al Coritiba, club dove ha fatto il suo esordio da professionista.