Miranda tra Lautaro ed Icardi: gerarchie ribaltate in vista del derby

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra Icardi e Lautaro ha deciso Miranda. Un segnale che arriva dritto a Luciano Spalletti nel cuore della settimana che accompagnerà l’Inter al derby della Madonnina. L’esperimento di Scaloni di puntare sul capitano nerazzurro nell’amichevole di lusso contro il Brasile non è stato ripagato dai fatti, al punto che in una partita noiosa è stato il centrale difensivo verdeoro a decidere le sorti della contesa con un guizzo di testa in pieno recupero. Segnali positivi sono arrivati da Lautaro Martinez, volitivo nella mezzora che gli è stata concessa e particolarmente vivace, pur non essendo mai riuscito a rendersi pericoloso. Sarà allora compito del tecnico di Certaldo quello di far convogliare nella voglia di vincere la stracittadine le energie spese negli Emirati Arabi in questi giorni. Inamovibile il centravanti che decise con una tripletta il derby d’andata della passata stagione, mentre dovrebbe essere solo panchina per gli altri due protagonisti della sfida sudamericana per eccellenza. Miranda relegato al ruolo di seconda scelta dalla titolarità assegnata a De Vrij per affiancare Skriniar nel cuore della difesa, Lautaro come potenziale arma segreta da giocarsi a partita in corso. Il Toro spera di riuscire presto a convincere tutti che partite così, di qui in avanti, possa giocarle dall’inizio e da protagonista.