Miranda, un minuto o sette partite. Salvato dall'arrivo di Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quando terminerà la competizione parlerò con la dirigenza per sapere se vogliono trattenermi. Sì, è una buona opzione. Penso che l'Inter stia crescendo e mi piacerebbe farne parte". Le parole di Joao Miranda, direttamente dal Brasile al termine della vittoria contro l'Argentina, raccontano di come il centrale voglia e possa essere un'opzione per la retroguardia. Perché, nella gara di ieri notte, è entrato blindando la difesa, imbattuta finora. "Dobbiamo farci trovare pronti per giocare un minuto o sette partite".

RISERVA DA BIG - Così nel tridente difensivo di Antonio Conte può essere una scelta di lusso, già conosce a memoria Godin - ci ha giocato insieme - ed è più di un'alternativa ai titolari. Senza contare che a gennaio aveva un piede e mezzo fuori dalla porta, con il San Paolo che ci provava e il Paris Saint Germain che lo aveva contattato. L'arrivo dell'ex Chelsea può dare nuova linfa alla carriera del brasiliano in Italia, considerando che serviranno almeno sei interpreti: Ranocchia, D'Ambrosio all'occorrenza e, appunto, Miranda.